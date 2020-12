DJ Neue Reihenhäuser in Oldenburg - Im Frühjahr 2021 startet die INTERHOMES AG den Verkauf im Stadtteil Osternburg

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Bremen/Oldenburg (pts021/14.12.2020/10:30) - Der Bau der zum Teil geförderten Häuser in unterschiedlicher Größe und Ausstattung ist schon für den Sommer geplant.

Osternburg liegt ruhig im Süden der Stadt, umgeben von grünen Naherholungsgebieten und in nur kurzer Entfernung zur Innenstadt. Eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur mit Kitas und weiterführenden Schulen, Einkaufsmöglichkeiten sowie einer guten Verkehrsanbindung bieten besonders jungen Familien eine komfortable Lebensumgebung.

Die INTERHOMES AG ist, nach eigenen Angaben, mit über 13.000 errichteten Häusern und Wohnungen eine der größeren privaten und in zehn Bundesländern tätige Wohnungsbaugesellschaft in Deutschland. Der Firmengründer Karl H. Grabbe sagte anlässlich des Grundstücksankaufs: "Ich freue mich, dass wir nach über 50 Jahren auch einmal in meinem Geburtsort Oldenburg tätig werden können."

(Ende)

Aussender: INTERHOMES AG Ansprechpartner: Stefanie Wagner-Arndt Tel.: +49 421 8411 233 E-Mail: swagner-arndt@interhomes.de Website: www.interhomes.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201214021 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 04:31 ET (09:31 GMT)