Von wegen besinnliche Adventszeit: Als sich Maria (Anna Loos) kurz vor Weihnachten unerwartet um ihren Bruder Moritz (Marcus Mittermeier) kümmern muss, ist es mit der Ruhe vorbei. Denn Moritz bekommt immer wieder unkontrollierbare Gefühlsausbrüche, die das Familienleben auf eine harte Probe stellen. Das ZDF zeigt die weihnachtliche Komödie am Donnerstag, 17. Dezember 2020, um 20.15 Uhr. Neben Anna Loos und Marcus Mittermeier sind in weiteren Rollen Simon Schwarz, Leo Bilicky, Jana Münster und viele andere zu sehen. Regie führte Mirjam Unger nach dem Drehbuch von Uli Brée und Rupert Henning. Der Film ist bereits in der ZDFmediathek abrufbar.Maria Koslowskis Leben gerät kurz vor Weihnachten völlig durcheinander: Überraschend steht ihr Bruder Moritz vor ihrer Tür, zu dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hatte. Moritz war als Fotograf durch die Welt gezogen, bis er bei einem Autounfall mit einem Kamel kollidierte. Er trug ein schweres Schädel-Hirn-Trauma davon, das eine unkontrollierte Persönlichkeitsstörung nach sich zog. Deshalb ist Moritz nach wie vor dringend auf Hilfe angewiesen. Dabei hat Maria eigentlich ganz andere Probleme: Ihre Ehe mit dem langweiligen Kurt (Simon Schwarz) kriselt gewaltig. Ihr Sohn Felix (Leo Bilicky) findet Familie doof und die pubertierende Tochter Emily (Jana Münster) will sich nach Indien absetzen. Doch nun muss sich Maria auch noch um Moritz kümmern - denn er hat scheinbar nicht mehr "alle Nadeln an der Tanne".