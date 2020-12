Mercedes stellt sich zunehmend auf Elektromobilität ein: Bis 2022 sollen sechs Werke für E-Autos umgestellt sein. Ferner soll im Januar der EQA und später der EQS und EQB vorgestellt werden. Wenige Tage nachdem Daimler Anfang Dezember angekündigt hatte, 70 Milliarden Euro in Elektromobilität und Digitalisierung zu investieren, gibt der Autobauer einen Ausblick auf seine Produktroadmap und den Werkeumbau bis 2022. Zunächst sind die Luxuslimousine EQS und das Kompakt-SUV EQA an der Reihe. Vollelektrische Luxuslimo Mercedes EQS startet in der ersten Jahreshälfte 2021 Mercedes hat sich ...

