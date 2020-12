Hannover (www.anleihencheck.de) - Infolge der Coronavirus-Krise ist die Wirtschaftsleistung in der Eurozone im Jahr 2020 in einem beispiellosen Maße eingebrochen, so die Analysten der Nord LB.Das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei in vielen Mitgliedsstaaten im ersten Halbjahr kumuliert um mehr als 10% zurückgegangen. Besonders ausgeprägt seien die Rückgänge in den von der ersten Pandemiewelle besonders hart betroffenen Ländern Spanien, Italien und Frankreich gewesen. Mit deutlich geringeren Infektionszahlen habe die europäische Wirtschaft jedoch erwartungsgemäß im Sommer sehr zügig einen Gutteil des Einbruchs der Wirtschaftsleistung wieder aufgeholt. Das Ausmaß des Rückpralleffekts habe aber selbst die optimistischsten Prognosen übertroffen. Das preis-, saison- und kalenderbereinigte BIP sei im dritten Quartal sehr rasant um 12,5% gegenüber der Vorperiode gewachsen. ...

