Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Sichere Staatsanleihen konnten von der zuletzt vorherrschenden Verunsicherung profitieren, so die Experten von Union Investment.Die Zinsstrukturkurven hätten über die langen Laufzeiten etwas flacher tendiert. Die Zehnjahresrendite in den USA sei um acht auf 89 Basispunkte gefallen. Auch die Bundkurve habe etwas flacher tendiert, zehnjährige Bundesanleihen hätten sich mit minus 63 Basispunkten um acht Renditestellen tiefer verzinst. In der Euro-Peripherie sei der Renditetrend unvermindert abwärtsgerichtet gewesen. Der Durchbruch im EU-Wiederaufbaufonds habe sich dort unterstützend ausgewirkt. Portugiesische Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit hätten mit minus vier Basispunkten erstmals im negativen Bereich rentiert. Auf Indexebene (iBoxx Sovereigns-Index) habe der Gesamtmarkt bis Donnerstagabend 0,4 Prozent zugelegt. ...

