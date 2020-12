Die Produktion des Model S und Model X in Fremont wird knapp drei Wochen gestoppt. Das heizt die Spekulationen an, dass beide Modelle eine Auffrischung bekommen könnten. Unterdessen hat Tesla laut Berichten aus China dort nun auch die Produktion der Performance-Version des Model 3 angemeldet. Zunächst in die USA: Dort geht aus einer E-Mail des Elektroautobauers an seine Mitarbeiter hervor, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...