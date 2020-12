Der Gazprom Kurs (ISIN: US3682872078, WKN: 903276, Ticker-Symbol: GAZ, Nasdaq OTC-Symbol) konnte am 09.11.20 den mittelfristigen Abwärtstrend (rot im Chart) überwinden und bei 3,60 Euro ein neues Kaufsignal generieren (blauer Kreis). Dieses hat weiterhin Bestand und in den letzten Handelstagen konnten hier die Kursgewinne nochmal kräftig ausgebaut werden. Bereits am vergangenen Freitag ging es deutlich nach oben bis auf 4,50 Euro im Hoch. Diese Tendenz setzt sich auch heute zum Start in die neue ...

