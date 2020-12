Ein Bastler hat einen Arduino in zwölffacher Größe nachgebaut. Der riesige Einplatinenrechner ist aber nicht nur ein Dekogegenstand, sondern funktioniert tatsächlich. Der Einplatinencomputer Arduino ist nicht zuletzt aufgrund seiner geringen Maße bei vielen Bastler beliebt. Der Youtuber Zach Hipps zeigt jetzt jedoch, dass der Computer-Winzling auch in groß eine gute Figur macht. Hipps hat für seinen Youtube-Kanal Byte Sized einen geradezu gigantischen Arduino gebaut. Der ist zwölfmal so groß wie das Original. Hipps' Riesen-Arduino ist nicht nur eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...