DJ EZB/Panetta: Euro-Aufwertung könnte Inflation deutlich beeinflussen

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Direktor Fabio Panetta bereit, gegen eine Aufwertung des Euro vorzugehen. "Wir sind bereit, alle unsere Instrumente anzupassen, falls Abwärtsrisiken für den Ausblick eintreten sollten, auch solche, die von Wechselkursdynamiken herrühren" sagte Panetta beim Rome Investment Forum 2020. Er fügte hinzu: Eine Aufwertung des Euro könnte die Inflation im Euroraum deutlich beeinflussen."

Die EZB hatte in der vergangenen Woche erstmals im Rahmen ihrer geldpolitischen Beschlussfassung verbal gegen die Stärke des Euro interveniert und nicht, wie sonst üblich, in dem von Präsidentin Lagarde vorgetragenen Statement. In diesem Zusammenhang betonte Lagarde die Bereitschaft der EZB, alle Instrumente - auch das einer Zinssenkung - einzusetzen.

Panetta sagte, dass 2021 ein Pandemie-Jahr sein werde, gekennzeichnet von hoher Unsicherheit und weit verbreiteten Schwächen bei Unternehmen und Haushalten. In den vergangenen Monaten sei die Erholung von der Rückkehr der Pandemie "zeitweilig unterbrochen" worden.

December 14, 2020 05:28 ET (10:28 GMT)

