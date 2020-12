Du liest gefühlt immer nur das Gleiche? Bücher für Gründer, über achtsame Führung oder Science-Fiction? Break the Bubble empfiehlt dir auf Basis deiner Vorlieben Bücher, die du sonst wohl nicht lesen würdest. A Book like Foo ist ein Empfehlungstool für Bücher, das funktioniert wie die "Das könnte dir ebenfalls gefallen"-Liste eines Online-Shops. Ausgehend von dem, was euch gefällt, schlägt euch der Algorithmus weitere Literatur vor, die höchstwahrscheinlich ebenfalls euren Geschmack treffen wird. Break the Bubble ist ein Spin-off, das die Funktionsweise von A Book Like Foo umkehrt: Ihr tragt ...

