Hannover (www.anleihencheck.de) - Das Wirtschaftswachstum in der Schweiz ist im 3. Quartal mit 7,2% Q/Q deutlich stärker ausgefallen als erwartet, so die Analysten der Nord LB.Ein Großteil des Einbruchs im ersten Halbjahr habe somit zeitnah aufgeholt werden können. Die Schweiz habe einen weniger restriktiven Ansatz zur Eindämmung von COVID-19 gewählt, was bislang zumindest geringere Einschränkungen der wirtschaftlichen Aktivität zur Folge gehabt habe. Gemessen am Vorkrisenniveau (BIP-Volumen Ende 2019) sei die Schweiz im Vergleich mit den meisten europäischen Nachbarn bislang deutlich besser durch die Krise gekommen. Die Aussichten für das 4. Quartal seien jedoch weniger erfreulich. ...

