Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaversion in allen Asset-Klassen nahm im Zuge der deutlich steigenden Corona-Neuinfektionszahlen am Freitag zu, so die Analysten der Helaba.Auch die Spreads der Senior Financials hätten sich dem nicht entziehen können und sich geweitet. Der ITRAXX sei in der Spitze über die 63er-Marke geklettert. Der Bankenindex des STOXX 600 habe um 1,80% nachgegeben. Auf dem Primärmarkt hätten erneut keine Aktivitäten beobachtet werden können, auch die Pipeline für die kommende Woche sei leer. Gelder seien dennoch geflossen. Die Banken der Euro-Zone hätten sich bei der EZB im Rahmen von "TLTRO III" mit insgesamt 50,4 Milliarden Euro eingedeckt. Im Juni hätten die Finanzhäuser bereits einen Rekordbetrag von 1,3 Billionen Euro bei der Notenbank abgerufen. ...

