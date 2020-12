Während sich die deutschen Autokonzerne mit der Elektrifizierung ihrer Flotte schwertun, prescht ein anderer deutscher DAX Wert in dem Sektor voran. Elektrische Mobilität hat hohe Wachstumsraten und zieht gigantische Investitionen an. Es geht in der Branche momentan darum, sich auf die Produktionskapazitäten der nächsten Jahre einzustellen. Für e-Mobilität und das autonome Fahren sind bestimmte Bauteile von großer Bedeutung. Wir schauen heute auf einen DAX Wert, der hier entscheidend mitmischt.

Den vollständigen Artikel lesen ...