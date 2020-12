Bonn (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Tagen wurden für Indien einige recht erfreuliche Konjunkturdaten veröffentlicht, so die Analysten von Postbank Research.Die Industrieproduktion sei im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,6 Prozent angestiegen und habe damit deutlich die Erwartungen in Höhe von lediglich 1,1 Prozent geschlagen. Die Einkaufsmanagerindices seien mit 56,3 für das Verarbeitende Gewerbe und 53,7 für den Dienstleistungssektor ebenfalls ordentlich in den expansiven Bereich hineingekommen. Und die indische Regierung habe sich bereits Vorkaufsrechte für mehr als 2,4 Milliarden Covid-19-Impfdosen gesichert, sodass 2021 die Pandemie auch in Indien weitgehend überwunden sein dürfte. ...

