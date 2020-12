Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Immer neue Höchststände bei den Corona-Infektionen, immer noch keine Einigung im Brexit-Streit und dann auch noch EZB-Maßnahmen, die hinter den Erwartungen zurückblieben: Anleger sind wieder vorsichtiger geworden, so die Deutsche Börse AG.Zwar habe die Europäische Zentralbank am letzten Donnerstag das Pandemie-Wertpapier-Kaufprogramm PEPP um 500 Milliarden Euro aufgestockt und um neun Monate verlängert, am Markt sei aber noch mehr erhofft worden. Während in der ersten Reaktion Bundesanleihen deutlich verloren hätten, seien sie kurz danach wieder gefragt gewesen: Die Rendite zehnjähriger Papiere sei zurückgefallen und habe am Freitagmorgen bei minus 0,61 Prozent gelegen. Die Rekordtiefs vom März mit minus 0,91 Prozent würden allerdings in weiter Ferne bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...