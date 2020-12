Die Papiere vieler Zahlungsabwickler zählen zu den großen Gewinnern des Börsenjahrs 2020. Die Aktie von Adyen beispielsweise hat sich in den vergangenen zwölf Monaten in der Spitze beinahe verdreifacht. Die starke Performance dürfte sich auch im neuen Jahr fortsetzen, glaubt Morgan-Stanley-Analyst Adam Wood. In einer Studie aus der Vorwoche hat der Experte das "Overweight"-Rating für die Aktie des niederländischen Zahlungsdienstleisters bestätigt und das Kursziel von 1.715 auf 1.960 Euro angehoben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...