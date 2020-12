ElringKlinger setzt verstärkt auf die Elektromobilität: Neuer Geschäftsbereich für Dichtungen

Die Entwicklung der Elektromobilität ist in Deutschland und weltweit in vollem Gange. Eines der Unternehmen, die sich frühzeitig in diesem Bereich positioniert haben, ist ElringKlinger (WKN: 785602 / ISIN: DE0007856023). So entwickelt der Automobilzulieferer für alle Antriebsarten unter anderem Dichtungstechnik, Abschirmsysteme und Präzisionsteile, die unter anderem beim Bau von Motoren, Getrieben, Abgassystemen und Fahrwerken zum Einsatz kommen.

Außerdem ist ElringKlinger gemeinsam mit dem in Baden-Württemberg ansässigen Unternehmen powertrain Systempartner für elektrische Antriebseinheiten. Um sich für den Wandel hin zur Elektromobilität jetzt noch besser zu rüsten, hat ElringKlinger jüngst den neuen Geschäftsbereich "Metal Sealing & Drivetrain Components" gegründet. Dieser soll in sich die Kompetenz der beiden bisherigen Geschäftsbereiche Zylinderkopfdichtungen und Spezialdichtungen vereinen und deren Produkte unter einem neuen Dach zusammenfassen, wie ElringKlinger am Freitag bekanntgab.

Den vollständigen Artikel lesen ...