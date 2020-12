Vernon (BC), 14. Dezember 2020. True Leaf Brands Inc. (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLA) ("True Leaf" oder das "Unternehmen") gibt heute in Bezugnahme auf die Pressemeldung vom 17. November 2020 bekannt, dass der Unternehmenszusammenschluss (der "Zusammenschluss") von 1273096 B.C. LTD. ("Akquisitionsgesellschaft Nr. 1") und 1263809 B.C. LTD. ("Akquisitionsgesellschaft Nr. 2") und einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens (die "Tochtergesellschaft") abgeschlossen ist.

"Der Abschluss des Zusammenschlusses ist der letzte Schritt in unserem Umstrukturierungsprozess und ermöglicht es uns, mit dem Unternehmen in die Zukunft zu gehen", erklärt Darcy Bomford, CEO von True Leaf. "Wir sind froh, dieses schwierige Jahr hinter uns zu lassen, und sind bereit, in ein aufregendes Jahr 2021 zu starten."

Der Zusammenschluss diente dem Rückkauf von True Leaf Cannabis Inc. ("TLC") und True Leaf Investments Corp. ("TLI"), die im Rahmen der den Gläubigern vorgelegten Vorschläge des Unternehmens und der Umstrukturierung gemäß dem Bankruptcy and Insolvency Act (Canada) (Anm.: kanadisches Insolvenzgesetz) von den Akquisitionsgesellschaften übernommen wurden. Die Akquisitionsgesellschaften standen nicht in einem Nahverhältnis zum Unternehmen und befanden sich im Besitz privater Investoren. TLC ist der Besitzer des Grundstücks und der lizenzierten Cannabisanlage in Lumby (BC) und TLI hält andere damit verbundene Aktiva, die das Unternehmen für die Ausübung seiner Geschäftstätigkeit als wertvoll erachtet.

Darüber hinaus freut sich True Leaf, mitzuteilen, dass das Unternehmen sich bereit erklärt hat, in Verbindung mit dem Abschluss des Zusammenschlusses Andrew Gordon, Nathan Lidder und Mahdi Shams (die "Ernannten") in sein Board of Directors zu berufen. Die Ernennungen stehen noch unter dem Vorbehalt des Erhalts der erforderlichen Sicherheitsfreigaben von der kanadischen Gesundheitsbehörde Health Canada und werden im Anschluss daran in Kraft treten. Bis zum Erhalt der Sicherheitsfreigaben werden die Ernannten das Unternehmen als Mitglieder eines neu eingerichteten Beirats strategisch beraten. Die Ernannten verfügen über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensfinanzen, Recht, Regulierungsrahmen und Kommunikation in Zusammenhang mit Cannabis.

Gemäß dem Zusammenschluss begab das Unternehmen 17.416.980 Stammaktien auf Basis nach der Aktienzusammenlegung zu einem angenommenen Preis von 0,375 Dollar pro Aktie an die Aktionäre der Akquisitionsgesellschaften. Das Unternehmen verfügt nach Abschluss über 28.791.535 ausgegebene und ausstehende Stammaktien (nach der Zusammenlegung). Infolge der Transaktion wurden keine neuen Insider oder neuen Kontrollpersonen geschaffen.

Infolge des Abschlusses des Zusammenschlusses muss eine Vermittlungsgebühr von 20.000 Dollar in bar an ein unabhängiges Drittunternehmen gezahlt werden.

Über True Leaf

True Leaf Brands Inc. ist ein Wellness-Unternehmen. Seine Tochtergesellschaft True Leaf Cannabis Inc. ist ein lizenzierter Produzent und der Besitzer des True Leaf Campus, einer 18.000 Quadratfuß großen Cannabisanbau- und -produktionsanlage auf einem 40 Acres großen Grundstück mit Widmung für den Anbau, die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis s in Lumby (British Columbia).

https://ir.trueleafbrands.com/

Ansprechpartner für Anleger :

Darcy Bomford

Interimistischer Chief Executive Officer

mailto:darcy@trueleafbrands.com

250-260-0676

True Leaf Brands Inc.

32 - 100 Kalamalka Lake Road

Vernon, BC V1T 9G1 Kanada

1-778-475-5323

mailto:info@trueleaf.com

http://www.trueleaf.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und das Management könnte als Antwort auf Ihre Fragen weitere zukunftsgerichtete Aussagen treffen. Solche schriftlichen und mündlichen Mitteilungen erfolgen gemäß der Safe-Harbor-Bestimmung des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und True Leaf beansprucht hiermit die Anwendung der Safe-Harbor-Bestimmungen für alle zukunftsgerichteten Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Aktienzusammenlegung, den Abschluss des Zusammenschlusses, die Ausgabe von Wertpapieren des Unternehmens, die Zusammensetzung des Board of Directors und des Managements des Unternehmens nach Abschluss des Zusammenschlusses.

Insbesondere und ohne Einschränkung enthält diese Meldung zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen bezüglich der Umsetzung des Geschäfts des Unternehmens und des damit verbundenen Zeitplans sowie die Berufung der Ernannten in das Board of Directors nach Erhalt der Sicherheitsfreigaben durch Health Canada. Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von True Leaf. Im Folgenden werden bestimmte wesentliche Annahmen genannt, auf denen die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren: die Fähigkeit von True Leaf, den Fortbestand des Unternehmens zu sichern; die Liquiditätsposition des Unternehmens und der Zugang zu Kapital zur Finanzierung der laufenden Geschäfte und Verpflichtungen; die Fähigkeit von True Leaf, seine geschäftliche und finanzielle Lage zu stabilisieren; die Fähigkeit von True Leaf, seine vorrangigen Geschäftsziele umzusetzen und erfolgreich zu erreichen; die Fähigkeit von True Leaf, seinen vertraglichen Verpflichtungen nachzukommen, einschließlich, ohne Einschränkung, seiner Verpflichtungen im Rahmen seiner umstrukturierten Schuldenvereinbarungen; das allgemeine regulatorische Umfeld, in dem True Leaf tätig ist; die steuerliche Behandlung von True Leaf und die Wesentlichkeit rechtlicher und regulatorischer Verfahren; die Zeitplanung und der Umfang von Entwicklungsplänen und Kapitalausgaben; die Genauigkeit von Betriebskostenschätzungen.

Folglich sind alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung durch diese und andere vorsorgliche Hinweise oder hierin enthaltene Faktoren eingeschränkt. Es kann nicht gewährleistet werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen realisiert werden oder - selbst, wenn sie im Wesentlichen realisiert werden - sie die erwarteten Auswirkungen auf True Leaf haben werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen entsprechen dem Stand der Dinge zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung. Sofern nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben, übernimmt True Leaf keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um anschließenden Informationen, Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen.

Die Canadian Securities Exchange (von der CNSX Markets Inc. betrieben) hat die Vorzüge der geplanten Transaktion in keiner Weise geprüft und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch missbilligt.

Für die Richtigkeit der Übersetzung wird keine Haftung übernommen! Bitte englische Originalmeldung beachten!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54656Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=54656&tr=1



