DGAP-News: MBH Corporation Plc / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

MBH CORPORATION PLC SETZT WACHSTUM MIT 12. AKQUISITION IM JAHR 2020 DURCH ÜBERNAHME VON VICTORIA GOSDEN TRAVEL FORT



14.12.2020 / 13:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MBH CORPORATION PLC SETZT WACHSTUM MIT 12. AKQUISITION IM JAHR 2020 DURCH ÜBERNAHME VON VICTORIA GOSDEN TRAVEL FORT



London, 14. Dezember 2020, Die MBH Corporation plc (MBH), eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, erweitert ihr Transportsegment mit der jüngsten Akquisition von Victoria Gosden Travel Limited (VGT). Mit diesem neuen Schritt in einem äußerst aktiven Jahr und der damit 12. Akquisition in 2020 sowie der 4. innerhalb der letzten 6 Wochen, schließt das Unternehmen das Jahr mit zahlreichen Aktivitäten ab. VGT folgt ADT Taxis in MBHs Transportsegment und steigert den Pro-Forma-Umsatz der MBH-Portfoliounternehmen auf 104 Mio. GBP für das Geschäftsjahr 2020.

MBHs beachtlicher Akquisitionskurs setzt sich mit der Bekanntmachung der Übernahme von VGT fort. VGT ist das 22. Unternehmen im MBH-Portfolio und die 12. Akquisition im Jahr 2020.

VGT ist ein etabliertes Taxiunternehmen und lizenzierter Anbieter von Privatfahrten, der die Gebiete Waverly, Hart und Rushmoor im Südosten von Großbritannien abdeckt und seit 2002 tätig ist. Im Gründungsjahr startete das Unternehmen mit nur einem Fahrzeug, das ausschließlich für die Bezirksverwaltungen von Hampshire und Surrey im Bereich "Home to School" eingesetzt wurde. In den 18 Jahren ihres Bestehens hat VGT eine Reihe anderer Taxiunternehmen gekauft und wuchs zu einer Flotte von 100 Fahrzeugen, die mittlerweile die meisten Bereiche der Personenbeförderung abdeckt.

VGT hat ein sehr erfahrenes Führungsteam, eine Gemeinsamkeit, die das Unternehmen mit allen anderen MBH-Akquisitionen teilt. Gary Marshall, der Geschäftsführer von VGT, verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Taxibranche und 16 Jahre als Softwarelieferant für das Taxigewerbe. Für das Geschäftsjahr 2020 betrug das geprüfte EBIT der VGT 278.545 GBP und das Unternehmen hat ein Vermögen von 1,18 Mio. GBP.

Der Gesamtkaufpreis für den Erwerb der VGT beträgt ca. 1,3 bis 2 Mio. GBP, wovon der Großteil durch eine börsennotierte Anleihe gemäß dem MBH-Anleiheprogramm mit den folgenden Konditionen beglichen wird:

5 Jahre Laufzeit, Kapitalrückzahlung bei Fälligkeit und

5 % Kupon pro Jahr, halbjährlich zahlbar

Gary Marshall, Geschäftsführer, VGT, sagte: "Dies ist eine fantastische Gelegenheit für uns. Wir haben die letzten 7 Jahre damit verbracht, VGT auf eine Flotte von 100 Fahrzeugen zu erweitern. Der Zusammenschluss mit MBH hat es uns ermöglicht, Eigenkapital im Unternehmen freizusetzen, dabei die Kontrolle über das Unternehmen zu behalten und Einschränkungen zu beseitigen, wodurch uns weiteres Unternehmenswachstum ermöglicht wird. Hinzu kommt ein Pool von Geschäftsführern, mit denen wir ähnliche Ziele verfolgen und die das Geschäft vorantreiben wollen. Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit dem Team von ADT Taxis, um unser gemeinsames Ziel, ein nationales Taxinetzwerk zu schaffen, umzusetzen."

David Hunter, CEO, ADT (Take Me (Group) Ltd), sagte: "Wir freuen uns, Gary Marshall und seine Frau in das MBH-Taxi-Netzwerk aufzunehmen, während wir das TAKE ME-Taxi-Netzwerk in ganz Großbritannien aufbauen. In einem für unsere Branche sehr herausfordernden Jahr konnten wir unser Unternehmen und unsere Marke durch die Diversifizierung in den Bereich Lebensmittellieferungen, den Aufbau einer außergewöhnlichen App und durch das Wachstum von Schul- und NHS-Verträgen ausbauen. Da wir weiterwachsen, wird VGT eine hervorragende Ergänzung für unsere Marke sein. Gary hat bereits Unternehmen aus unserer Branche an seiner Seite, die sich seinem Hauptsitz in Farnborough anschließen wollen und wir freuen uns darauf, sie mit neuen Technologien und Verschlankungen zu unterstützen, während wir wachsen."

Callum Laing, CEO, MBH Corporation plc, kommentierte: "Dies war ein unglaublich produktives Jahr für uns als Gruppe. Der Beitritt von VGT ist zusammen ADT - unserem anderen Unternehmen im Transportsegment - unglaublich spannend und gibt uns eine gute Basis, um die Flotte 2021 weiter auszubauen. VGT ist seit fast 2 Jahrzehnten ein bewährtes und angesehenes Unternehmen und es wird großartig sein, Gary in unserem Team zu haben."





Über Victoria Gosden Travel Ltd

VGT ist ein Taxiunternehmen und lizenzierter Anbieter von Privatfahrten in den Gebieten Waverly, Rushmoor und Hart im Südosten Großbritanniens.

https://vgtravel.co.uk

Über MBH Corporation Plc

Die MBH Corporation plc ist eine diversifizierte Beteiligungsgesellschaft, die an der Frankfurter und Düsseldorfer Börse notiert ist. Das Unternehmen erwirbt kleine und mittelgroße Unternehmen aus verschiedenen Regionen und Branchen, die gut etabliert, profitabel und skalierbar sind. Mit ihrer Agglomerationsstrategie ist die MBH Corporation plc in der Lage, durch den konsequenten Erwerb exzellenter Unternehmen, welcher sich positiv auf den Gewinn pro Aktie auswirkt, einen erheblichen Shareholder Value zu schaffen.

www.mbhcorporation.com

IR- und Pressekontakt:

MBH Corporation plc, Charlotte Williams, charlotte@unity-group.com, +44 (0)770 396 3953

Kirchhoff Consult AG, Anika Heske, anika.heske@kirchhoff.de, +49 (0)40 609186 39