Köln (ots) - Jahresrückblick der Mediengruppe RTL DeutschlandFür die Mediengruppe RTL Deutschland geht ein erfolgreiches Jahr zu Ende. Mit einem innovativen und verlässlichen Inhalte-Angebot sorgen die Sender und Digital-Angebote im Corona-Pandemie Jahr für relevante Information und erstklassige Unterhaltung. Dabei gehen Streaming und Broadcasting immer mehr Hand in Hand und die Mediengruppe RTL gewinnt neben der vorhanden Content-Expertise immer stärkeres Tech & Data Know-how hinzu. Monatlich bis zu 65 Millionen Zuschauer im linearen TV und bis zu zusätzlich 39,11 Millionen User bei den Digital-Angeboten nutzten die Inhalte der Mediengruppe RTL Deutschland.Herausragendes Jahr für TVNOW2020 bedeutet für TVNOW ein herausragendes Jahr mit neuen Rekorden mit bis zu 5,95 Mio. Unique Usern (März 2020), 41 Millionen Visits (September 2020) und einem Grimme-Preis für das TVNOW Original "Prince Charming". Der Streamingdienst der Mediengruppe RTL baut damit seine Position als führender deutscher Anbieter weiter aus. Mit vielfältigen Inhalten aus 47.000 Programmstunden verschiedener Genres knackte der Streamingdienst im Laufe des Jahres außerdem die Grenze von einer Million zahlender Abonnenten. Im November gaben die Telekom und die Mediengruppe RTL darüber hinaus bekannt, die Partnerschaft in den Bereichen Technologie, Vermarktung und Content systematisch auszubauen. Seitdem ist TVNOW Premium bereits integraler Bestandteil der neuen MagentaTV Smart-Tarife.Free-TV Sender mit 27,6 Prozent MarktanteilDie Free-TV-Sender RTL, VOX, ntv, NITRO, SUPER RTL, RTLZWEI, RTLplus und VOXup sowie die Pay-TV-Sender RTL Crime, RTL Living und RTL Passion erzielten 2020 gemeinsam einen Marktanteil von 27,6 Prozent in der Kernzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. RTL erzielte einen Marktanteil von 10,2 Prozent. ntv und RTLplus steigerten bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern ebenso wie beim Gesamtpublikum ihre Marktanteile.Neben Information mit journalistischen Inhalten haben die Menschen in der Corona-Krise auch verstärkt Ablenkung gesucht. Dadurch erzielten zahlreiche starke Entertainment-Format oftmals höhere Vorjahreswerte. Die 5. Staffel "Ninja Warrior Germany" war die bisher erfolgreichste. Der Marktanteil von sehr starken 24,3 Prozent (14-49) für das Finale markiert einen Allzeitrekord. "Let's Dance" war die beste Staffel seit 2014. Auch "Sing meinen Song" war 2020 wieder ein Hit: Mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 10,2 Prozent (14-59) lag die Musik-Event-Reihe bei VOX 1,0 Prozentpunkte über Vorjahr. Die VOX-Show "Kitchen Impossible" konnte einen neuen Bestwert von 12,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen aufstellen.Journalistische Inhalte nutzen bis zu 34,47 Millionen Menschen am TagOb Corona-Krise, Brexit-Chaos oder die US-Wahlen - 2020 war ein nachrichtenintensives Jahr und das Informationsbedürfnis enorm. Über 24 Millionen Menschen informieren sich täglich bei den journalistischen Angeboten der Mediengruppe RTL. Dabei erzielen die digitalen Plattformen rund eine halbe Milliarde Visits im Monat - eine sehr starke Auszeichnung für die Relevanz der journalistischen Inhalte. Stärkster Tag des Jahres war der 22. März als am Tag der Bekanntgabe der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie 34,47 Mio. Menschen die Informationsangebote der Mediengruppe RTL nutzten. Ebenfalls im März erreichten die digitalen Informationsangebote von ntv mit 27,27 Mio. Unique User und RTL.de mit 21,93 Mio. neue Alltime-Highs. Das gesamte Digital-Portfolio der Mediengruppe RTL Deutschland erreichte 2020 mit monatlich insgesamt bis zu 39,11 Millionen Unique User bei 38 Millionen Fans und Followern auf Social Media ebenfalls neue Bestwerte. Gegenüber 2019 ist die Videonutzungsdauer auf den digitalen Plattformen um starke 33 Prozent gestiegen. Weitere Digitalmarken der Mediengruppe RTL erzielten 2020 neue Höchstmarken: kochbar mit 7,88 Millionen Unique User, VIP.de mit bis zu 7,36 Millionen und sport.de mit bis zu 3,84 Millionen Unique User.TV-Nachrichten steigern Marktanteile deutlich"RTL Aktuell" hat 2020 um 1,9 Prozentpunkte auf 18,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen zugelegt. Die jeweils aktuell ins Programm genommenen 27 "RTL Aktuell Spezials" erzielten sehr gute Marktanteile von im Schnitt bis zu 21,8 Prozent (14-59). Auch das "RTL Nachtjournal" erreichte in 2020 mit einem Marktanteil von im Schnitt bis zu 27,4 Prozent (14-59) hervorragende Quoten. Der Nachrichtensender ntv hat 2020 seine Marktanteile in allen Zielgruppen stark gesteigert und liegt bei den 14- bis 59-Jährigen mit 1,3 Prozent +35 % über dem Vorjahr. Bei den 14- bis 49-Jährigen legt ntv sogar +53 % auf 1,4 Prozent zu.AUDIO NOW Deutschlands größte AudioplattformAUDIO NOW: Mit 6 Millionen Monthly Unique Users, spektakulären Eigenproduktionen und über 140 erfolgreichen Formaten baut Deutschlands größte Audioplattform seine Marktposition 2020 aus. Die RTL-Radiofamilie eröffnet mit dem RTL Audio Center Berlin den modernsten Audio-Standort Europas.Rekord beim SpendenmarathonSensationsergebnis im Jubiläumsjahr: Beim 25. Spendenmarathon am 19./20. November 2020 wurden insgesamt 15,7 Millionen Euro für Kinderhilfsprojekte gesammelt - ein neuer Rekord, der angesichts der andauernden Corona-Pandemie besonders freut. Und mit der Garantie: jeder gespendete Cent kommt an! Insgesamt sammelte die Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern e.V." damit bereits 198,5 Millionen Euro ein.