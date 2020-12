Die Zielvorgaben bei Tesla sind straff: Bis zum Jahresende will der Autobauer insgesamt 500.000 Fahrzeuge ausgeliefert haben. Laut Medienberichten spornte der Tesla-Ceo Elon Musk seine Mitarbeiter erneut zu Höchstleistungen an, um das Jahresziel zu erreichen. Jedoch gab Musk gleichzeitig auch eine Produktionsunterbrechung bekannt.Zwischen dem 24. Dezember und dem 11. Januar steht bei Tesla die Produktion der Modelle S und X still, wie CNBC aus einer E-Mail von Musk zitiert.Dabei kann es sich der ...

