Boeing liefert erste 737 MAX aus. Als erste Fluggesellschaft erhielt United Airlines ein neues Modell des Krisen-Jets, nachdem die US-Aufsichtsbehörden im vergangenen Monat das 20-monatige Flugverbot aufgehoben hatten. Es wird erwartet, dass bis Ende dieses Jahres acht fertige MAX-Flugzeuge an United ausgeliefert werden.



Der MAX-Flieger ist für Boeing immens wichtig und könnte sich kurzfristig auch als Cash-Maschine erweisen, nachdem man sich zuletzt vor allem auf die Erhaltung der Liquidität fokussieren musste. Mit 27 Mrd. $ per Ende Q3 ist Boeing gut ausgestattet. Die Cash-Situation wird sich weiter aufhellen. Boeing hat zwangläufig auf Halde produziert, das gebundene Kapital für 450 im Bestand befindliche Flugzeuge kann folglich zurückfließen. Die Größenordnung liegt bei geschätzten 10 Mrd. $. An der Comeback-Wette ist nicht zu rütteln.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

BOEING-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de