14.12.2020 / 14:25

PRESSEMITTEILUNG

Biohacks GmbH begibt Unternehmensanleihen

Stark wachsender Anbieter von hochwertigen Functional Food-Produkten begibt Anleihen zur Wachstumsfinanzierung

Privatplatzierung einer Unternehmensanleihe mit einem Zinssatz von 5,0 % p.a. und einer Laufzeit von 2 Jahren

Öffentliches Angebot einer weiteren Anleihe mit einem Zinssatz von 3,5 % p.a. und einer Laufzeit von 1 Jahr geplant

Investoren profitieren vom Megatrend "Biohacking" im Bereich der Ernährung