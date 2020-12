Ein ereignisreiches Jahr kommt zu seinem herbeigesehnten Ende. Eine Bestandsaufnahme. Zunächst einmal muss ich beichten, dass meine vollmundige Ankündigung im letzten BondGuide, dass es mit Ausgabe #01-2021 am 8. Januar weiterginge, schon in dem Moment ad absurdum geführt war, in dem ich sie aussprach. Der Freitag der zweiten Kalenderwoche ist der 15. Januar. Von 2020 auf 2021 haben wir nämlich den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...