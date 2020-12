DJ PTA-Adhoc: CropEnergies AG: CropEnergies reduziert Prognose für Geschäftsjahr 2020/21 nach Ankündigung weiterer Mobilitätsbeschränkungen - Operatives Ergebnis nach neun Monaten über Vorjahr

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Mannheim (pta030/14.12.2020/14:12) - Die CropEnergies AG, Mannheim, hat nach vorläufigen Zahlen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahrs 2020/21 einen Umsatz von 625 (Vorjahr: 668) Millionen Euro erwirtschaftet. Das EBITDA stieg auf 109 (Vorjahr: 102) Millionen Euro, während das operative Ergebnis 79 (Vorjahr: 70) Millionen Euro erreichte.

In der am 15. September 2020 veröffentlichten Prognose für das gesamte Geschäftsjahr 2020/21 hatte CropEnergies einen Umsatz zwischen 850 und 900 (Vorjahr: 899) Millionen Euro und ein operatives Ergebnis zwischen 110 und 140 (Vorjahr: 104) Millionen Euro erwartet. Dies entspräche einem EBITDA von 150 bis 180 (Vorjahr: 146) Millionen Euro. Voraussetzung für diese Annahme waren jedoch eine anhaltend robuste Ethanolnachfrage und ein Ausbleiben weiterer bedeutender Mobilitätsbeschränkungen in der EU. Aufgrund der zweiten Infektionswelle der Corona-Pandemie und der aktuellen Entwicklungen sowie der damit verbundenen Einschränkungen muss CropEnergies die Prognose jedoch anpassen und erwartet nunmehr einen Umsatz von 825 bis 855 Millionen Euro. Das operative Ergebnis soll 95 bis 110 Millionen Euro erreichen. Dies entspricht einem EBITDA von 135 bis 150 Millionen Euro.

Der vollständige Bericht für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2020/21 wird am 13. Januar 2021 veröffentlicht.

Die CropEnergies AG Nachhaltige Produkte aus nachwachsender Biomasse sind das Geschäft von CropEnergies. Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, ist das Mitglied der Südzucker-Gruppe der führende europäische Hersteller von nachhaltig erzeugtem, erneuerbarem Ethanol.

Mit einer Produktionskapazität von 1,3 Millionen Kubikmeter Ethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Neutral- sowie technischen Alkohol (Ethanol) für eine breite Palette von Anwendungen: von klimaschonendem Kraftstoff, über die Getränkeherstellung oder Kosmetikprodukte bis hin zu pharmazeutischen Anwendungen, beispielsweise als Grundlage für Desinfektionsmittel oder als Ausgangsstoff innovativer Biochemikalien.

Dank hocheffizienter Produktionsanlagen reduziert Ethanol für Kraftstoffanwendungen den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um durchschnittlich über 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Aus der Biomassenutzung werden darüber hinaus jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel sowie biogenes Kohlendioxid, das unter anderem in der Getränkeherstellung genutzt wird, gewonnen.

Die CropEnergies AG (ISIN DE000A0LAUP1) ist an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard) notiert.

Kontakt Heike Baumbach Investor Relations Tel.: +49 (621) 71 41 90-30 Fax: +49 (621) 71 41 90-03 ir@cropenergies.de

Nadine Dejung-Custance Öffentlichkeitsarbeit / Marketing Tel.: +49 (621) 71 41 90-65 Fax: +49 (621) 71 41 90-05 presse@cropenergies.de

