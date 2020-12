Zum Wochenstart zeigt sich der DAX freundlich und notiert 1,25% im Plus. Positive Meldungen von BioNTech und Pfizer können den deutschen Leitindex stützen. So starten Pfizer und BioNTech heute mit den ersten Impfungen in den USA. Diese Nachricht scheint Anleger trotz des Unsicherheitsfaktors Brexit heute zum Einstieg zu bewegen. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. CD Projekt Red (WKN: 534356) Auch am Montag präsentiert sich die Aktie des polnischen Spiele-Herstellers CD Projekt ...

