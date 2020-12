Haben Sie bereits vom "Coin Flip" gehört und was bedeutet dies? Schlicht und einfach, dass Ethereum (ETH) den Bitcoin (BTC) im Marktkapitalisierungsranking überholt. Darauf gehe ich in folgender Analyse näher ein. Blick auf die Marktkapitalisierung Die Abonnenten meines Premium Service "Krypto Trader" wissen, dass ich zwar ein großer Freund des Bitcoin (BTC) bin, auf längere Sicht jedoch mit einem sogenannten "Coin Flip" rechne. Aber was genau bedeutet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...