Wien (www.fondscheck.de) - Im November haben Anleger so viel Geld in ETFs gesteckt wie nie zuvor, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Marktstudie des US-Vermögensverwalters BlackRock hervor. Demnach seien Indexfonds (ETFs) und anderen börsengehandelten Produkten (ETPs) im vergangenen Monat unter dem Strich weltweit 125,6 Milliarden US-Dollar an frischem Geld zugeflossen. Damit hätten sie den bisherigen Rekord aus dem Januar 2018 deutlich übertroffen: Damals habe das Mittelaufkommen bei 105,2 Milliarden Dollar gelegen. ...

