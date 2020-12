Die Aktien der Cannabisproduzenten haben zuletzt eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt. Das Interesse der Anleger an der Branche ist zurückgekehrt. Das sieht man auch an den jüngsten Neuemissionen in diesem Bereich, die sich durchaus sehen lassen können. Hydrofarm beispielsweise konnte im Vergleich zum IPO-Preis um sage und schreibe 160 Prozent zulegen, auch einige andere legten ein starkes Börsendebüt hin. Und es stehen einige weitere interessante bereits in den Startlöchern. Beispielsweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...