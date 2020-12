DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 15. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 03:00 CN/Industrieproduktion November *** 07:00 DE/Ceconomy AG, ausführliches Jahresergebnis und Strategie-Update (10:00 Online-Konferenz für Analysten; 13:30 Presse-Online-Konferenz), Düsseldorf *** 07:00 CH/Credit Suisse Group (CS Group), Investorentag (virtuell) 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (Dezember) *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosengeldbezieher PROGNOSE: +30.000 Personen zuvor: -29.800 Personen Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 5,0% zuvor: 4,8% *** 08:00 SE/Hennes & Mauritz AB, Umsatz 4Q, Stockholm *** 08:10 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate, A Coruna *** 10:00 DE/Metro AG, BI-PK (virtuell) 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Rede beim digitalen Handelsblatt-Industrie-Gipfel 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, digitaler Bürgerdialog mit Studenten 10:00 DE/Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW), Online-PK zu "Erfahrungen mit virtuellen HV in Europa in 2020" 10:00 FR/Internationale Energieagentur (IEA), Monatsbericht zum Ölmarkt 10:30 DE/Isra Vision AG, ao HV (online) *** 11:30 DE/Bundesgesundheitsminister Spahn und RKI-Präsident Wieler, PK zur Corona-Lage vor Weihnachten, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 13:30 LU/Aroundtown SA, Online-HV 14:30 DE/Unions-Fraktionschef Brinkhaus und CSU-Landes- gruppenchef Dobrindt, Pressestatement vor der Fraktionssitzung, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Dezember PROGNOSE: 6,0 zuvor: 6,3 *** 15:05 EU/EZB-Direktor Lane, Rede (online) beim legal colloquium on post-pandemic economic governance *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung November Industrieproduktion PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 73,0% zuvor: 72,8% 17:00 DE/Bundestag, Sitzung des Wirecard-Untersuchungs- ausschusses mit Fortsetzung der Beratungen über die Rolle der Abschlussprüferaufsicht Apas, Berlin 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Eon SE, AR-Sitzung zur Nachfolge von Konzernchef Teyssen ===

