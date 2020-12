Wien (ots) - Almdudler ist natürlich, echt und anders als erwartet. Dass die österreichische Alpenkräuterlimonade weit mehr als ein einzigartiges Geschmackserlebnis ist, zeigen die Ergebnisse dreier unabhängiger Marktumfragen. So darf sich das Familienunternehmen laut Marktforschungsinstitut market bereits zum dritten Mal mit dem Titel stärkste und sympathischste Limonadenmarke Österreichs schmücken. Außerdem konnte Almdudler in der Heimat erstmalig die Auszeichnung des Fachmagazins CASH zur vertrauenswürdigsten Limonadenmarke für sich gewinnen. Nicht zuletzt wählten die Österreicher in der Marktumfrage von marketagent ihr Nationalgetränk in die Top 10 der authentischsten Marken.Almdudler erneut stärkste und sympathischste Limonadenmarke ÖsterreichsDas renommierte Marktforschungsinstitut market hat in einer repräsentativen Studie insgesamt 31 Limonadenmarken unter die Lupe genommen. Klarer Sieger wurde die österreichische Alpenkräuterlimonade: Almdudler ist laut Umfrageergebnissen noch vor internationalen Konzernriesen das beliebteste Erfrischungsgetränk der Österreicher. Sowohl in der Gesamtbewertung als auch bei CSR und Sympathie überzeugte Almdudler erneut und nahm den "Market Quality Award" nach 2018 und 2019 zum dritten Mal mit nach Hause.Almdudler genießt höchstes VertrauenDas österreichische Fachmagazin CASH führt seit Jahren branchenbezogene Marktumfragen durch. Für die Vertrauensstudie 2020 wurden insgesamt 224 Marken herangezogen und von Konsumenten nach einer Vielzahl von relevanten inhaltlichen Kriterien, wie Markennähe und persönlicher Einsatz für die Marke, bewertet. In der Kategorie "Limonaden" hat Almdudler den Sieg für sich entschieden und verwies auch hier US-Marken und international starke Konzernmarken auf die hinteren Plätze.Almdudler - Limonadenmarke mit AuthentizitätDie Authentizitäts-Umfrage der Marktforschungs-Plattform marketagent untersuchte, welche Marken bei den Konsumenten mit Echtheit und Ehrlichkeit punkten können. Die Österreicher haben Almdudler hier unter die Top 10 der authentischsten Marken gewählt. Damit reiht sich das österreichische Familienunternehmen neben andere Traditionsunternehmen wie Manner oder Lego. Und gilt damit als authentischste Limonadenmarke Österreichs."Wir sind sehr stolz, dass wir 2020 ein Triple gewonnen haben und sowohl zur stärksten, vertrauenswürdigsten wie auch authentischsten Limonadenmarke Österreichs ausgezeichnet wurden. Es freut uns sehr, dass die Konsumenten von der Marke Almdudler so begeistert sind. Zudem hat die Tageszeitung KURIER Almdudler zu den nachhaltigsten Marken Österreichs zertifiziert", resümiert Almdudler Sprudelfabrikant Heribert Thomas Klein. "Als österreichisches Familienunternehmen war und ist es uns immer ein großes Anliegen, mit Almdudler alpenländisches Lebensgefühl in der Flasche zu vermitteln. Almdudler ist seit 1957 Teil der österreichischen Lebensart und mitten im Leben. Ob im Wirtshaus, im Gastgarten, auf der Almhütte oder daheim - Almdudler ist einfach dort, wo Menschen zusammenkommen", erläutert Almdudler Marketingleiter Claus Hofmann-Credner die Ergebnisse weiter.Pressekontakt:Almdudler Pressestelle DeutschlandJasmin Altmannfon: +49/89/20 20 86 97-3mail: jaltmann@uvpr.deOriginal-Content von: Almdudler Limonade A.& S. Klein GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73498/4790771