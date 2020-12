Toronto, 14. Dezember 2020, N2 Logics Inc. in einem Joint Venture mit New Wave Holdings Ltd. - NEW WAVE HOLDINGS CORP. (das "Unternehmen" oder "New Wave") (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMNF), ein Investment-Emittent, der Kapital und Unterstützungsleistungen zur Verfügung stellt, gibt bekannt, dass N2 Logics Inc. ("N2"), ein Unternehmen, an dem New Wave eine große Beteiligung hat, einen von Europas führenden Onlinestores für CBD und Nahrungsergänzungsmittel, der verschiedene Gesundheits- und Wellnessprodukte vertreibt, erworben hat.

Daniel Fox, CEO von New Wave Holdings, sagte: "Gesündere und natürlichere pflanzenbasierte Gesundheits- und Wellnessprodukte werden in der heutigen Gesellschaft immer wichtiger. Unser Ziel ist, den Kunden Zugang zu Produkten zu bieten, die die menschliche Funktionalität und Leistung verbessern. Wir gehen davon aus, dass wir mit N2s führender E-Commerce-Strategie ein hohes Online-Margenwachstum in Europa erzielen und dann schnell nach Nordamerika und den Rest der Welt expandieren werden."

Die E-Commerce-Plattform von Bloom Botanics ist einer von Europas führenden Onlinestores für CBD und komplexe Pilzmischungen und möchte globaler Führer auf dem Gebiet mentaler Gesundheit und Wellness werden. Dies erfolgt durch die Konzentration auf Transparenz und Verbraucherbildung: Konkret bedeutet das den Einsatz standardisierter Stärke- und Effizienzmessverfahren sowie komplette Transparenz bei den CBD-Produkten und Pilzmischungen. Bloom Botanics hat sich auf die Fahne geschrieben, nur vertrauenswürdige, im Labor getestete Produkte zu nutzen, die den "Novel Food"-Regeln absolut entsprechen.

Die E-Commerce-Strategie wird von N2 Logics Inc geleitet. N2s Auftraggeber besitzen branchenführendes Wissen über Nahrungsergänzungsmittel und verfügen über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Produktion moderner, innovativer E-Commerce-Plattformen und Erfahrungen. Mit ihrer Professionalität und Leidenschaft verstehen sie die Bedürfnisse der Kunden, die an natürlichen gesundheitsfördernden Produkten interessiert sind.

Mit Zugang zu mehr als 1.500 Artikelnummern dank eines exklusiven Dropship-Deals ist Bloom Botanics eine der wichtigsten Nahrungsergänzungsmittelquellen europäischer Kunden geworden, und durch die Plattform und das E-Commercemodell werden wir das bereits beeindruckende Portfolio an Marken und Wellnessprodukten schnell und effizient weiter expandieren können.

ÜBER NEW WAVE HOLDINGS CORP.

New Wave Holdings Corp. (CSE: SPOR, FWB: 0XM2, OTC: TRMNF) ist ein sogenannter Investment-Emittent, der sich vor allem auf die wachstumsstarken Sektoren in den Bereichen CBD, pilzbasierende Produkte und Psychedelika sowie die Förderung adaptiver und progressiver Produkte und Therapien für die psychische Gesundheit konzentriert. Im Bereich Psychedelika hat sich New Wave vor allem auf die Förderung von Forschungsarbeiten mit aktiven psychedelischen Wirkstoffen auf nicht psychoaktiver Basis, die Entwicklung von Verbraucherprodukten mit Inhaltsstoffen funktioneller Pilze und auf die Entwicklung von geistigem Eigentum mit Schwerpunkt auf Psilocybin, LSD, MDMA und Ketaminderivaten zur Behandlung von neuropsychiatrischen Erkrankungen spezialisiert. New Wave zählt zu seinem Portfolio von nicht psychoaktiven Pflanzen und Pilzen auch verschiedene pflanzliche Bio-Gesundheits- und Schönheitsprodukte. Das Unternehmen erweitert seinen Produktvertrieb durch vertikale Integration und setzt als Anbieter von End-to-End-Lösungen ein Geschäftsmodell mit hohen Gewinnspannen ein.

ÜBER N2 LOGICS INC.

Das Team von N2 verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Online-Handel und digitalen Marketing. Zum Einsatz kommen bewährte und erprobte Methoden, mit denen durch Lead-Generierung und Konversionsoptimierung ein qualitativ hochwertiger Online-Traffic erzielt wird. Basierend auf den aktuellen Bedürfnissen im digitalen Marketing wird der Schwerpunkt auf erstklassige taktische Methoden und auf digitale Optimierung gelegt, um hohe Kapitalerträge zu generieren. N2 ist dank der einmaligen Unterstützung von New Wave in der Lage, international zu wachsen und gleichzeitig verschiedene Produkte der Branche zu entwickeln und zu entdecken.

ÜBER BLOOM BOTANICS' E-COMMERCE-PLATTFORM

Bloom Botanics ist eine sehr innovative E-Commerce-Plattform, die gegründet wurde, als eine Gruppe E-Commerce-Experten der britischen, irischen und nordamerikanischen Cannabis- und Cannabiszubehörbranche merkten, dass sich für Bloom Botanics die hervorragende Gelegenheit bot, ein beeindruckendes Sortiment aus verschiedenen CBD- und pilzbasierten Produkten aufzubauen und seine Präsenz in diesem Bereich von einer Produkt- und geographischen Grundlage aus weiter stark auszubauen. Das Team von Bloom Botanics besteht zurzeit aus Branchenexperten aus 6 verschiedenen europäischen Ländern und möchte sowohl das Team als auch seinen Erfahrungsschatz ausbauen.

