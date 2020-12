DJ PTA-Adhoc: OHB SE: OHB System AG: Auftrag in Höhe von mehr als EUR 150 Mio. zur Realisierung eines weiteren elektro-optischen Satelliten

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Bremen (pta033/14.12.2020/15:20) - Bremen, 14. Dezember 2020. Der OHB System AG, einem Tochterunternehmen des Bremer Raumfahrtkonzerns OHB SE (Prime Standard; ISIN: DE0005936124), ist heute von den zuständigen Stellen der Bundesrepublik Deutschland der Auftrag für einen weiteren Satelliten eines Systems zur weltweiten elektro-optischen Aufklärung erteilt worden. Der Auftrag hat einen Wert von mehr als EUR 150 Mio.

(Ende)

Aussender: OHB SE Adresse: Manfred-Fuchs-Platz 2-4, 28359 Bremen Land: Deutschland Ansprechpartner: Günther Hörbst Tel.: +49 421-2020 9438 E-Mail: guenther.hoerbst@ohb.de Website: www.ohb.de

ISIN(s): DE0005936124 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1607955600017 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 14, 2020 09:20 ET (14:20 GMT)