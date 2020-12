Habona Invest fokussiert sich seit 2009 auf stabile Einzelhandelsimmobilien - mit Erfolg: Die Leistungen des Frankfurter Asset Managers wurden allein dieses Jahr dreimal prämiert. Wir stellen Ihnen das Konzept vor.Die unabhängigen Analysten von Scope schauen immer ganz genau hin, wenn es um die Beurteilung von Investmentgesellschaften gibt. Dass ein Emissionshaus gleich dreimal in Folge überzeugen kann, ist daher durchaus berichtenswert. Wie Habona Invest in diesen Tagen nicht ohne Stolz bekannt gibt, hat die Ratingagentur nach Untersuchung der Investmentprozesse und der Kompetenz als Fonds- und Asset Manager jetzt die Note A+ an Habona Invest vergeben. Ausschlaggebend waren die über zehnjährige Expertise im Bereich Nahversorgung, die sehr gute Asset Sourcing-Kompetenz aufgrund der engen Vernetzung mit relevanten Partnern sowie die sehr hohe Qualität des Researchs, das bei Habona von einem eigenen Team durchgeführt wird. Auch die bislang erzielte Performance sowie die Steigerung der "Asset under Management" von 321 Millionen Euro im Jahr 2017 auf aktuell 640 Millionen Euro gingen in die Bewertung ein. Zuvor, Mitte November, wurde der AIF Habona Einzelhandelsimmobilien Fonds 07 von Scope mit einem A+ bewertet. Und Ende November wurde Habona als Gewinner des Scope Awards 2021 in der Kategorie "Retail Real Estate Specialist" bekannt gegeben.

Den vollständigen Artikel lesen ...