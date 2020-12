Stadthagen (ots) - Mit ihrem ersten vollelektrischen SUV treten die Wolfsburger gegen namhafte Konkurrenten wie dem Ford Mach-E oder den Tesla Y an.Jetzt wird's ernst für Volkswagens Elektromobilitäts-Wende. Die Wolfsburger starten mit dem ID 4 ihr erstes E-Weltauto. Wo der ID 3 auf die europäischen Bedürfnisse zugeschnitten ist, tritt das erste vollelektrische SUV nun auch in den USA und Asien im weltweit größten Marktsegment, der Klasse der Kompakt-SUV, an. Und das gleich mit acht vorkonfigurierten Modellen, zwei Batteriegrößen, WLTP-Reichweiten bis zu 520 Kilometer und Elektromotoren in drei Leistungsstufen. Alles wie gehabt und aus ID 3 bekannt.Die eigentliche Attraktion aber schwebt direkt vor der Nase des Fahrers. Denn was für den ID 3 groß angekündigt, für die bisherigen Käufer jedoch erst demnächst nachträglich mit einem Werkstattbesuch möglich wird, ist im neuen ID 4 schon vom Start weg zu erleben: das so genannte Augmented Reality-Head-up-Display, das Anzeigen und Fahrhinweise in die reale Umgebung integriert.Wie und ob der ID 4 unseren Autoren überzeugen konnte, finden Sie jetzt unter www.auto-medienportal.net (http://www.auto-medienportal.net).Pressekontakt:Unser Newsletter informiert täglich alle, die sich per Mail beinewsroom@auto-medienportal.net. anmelden.Kontakt für Redaktionen:Redaktion Auto-MedienportalTel.: +49 5721 938 3988Mob.: +49 151 12716548newsroom@auto-medienportal.netEnzer Straße 8331655 StadthagenOriginal-Content von: Auto-Medienportal.net, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103819/4790838