Der Goldpreis startet schwach in die neue Handelswoche, kann aber zum Start des nordamerikanischen Handels zumindest einen Teil der Verluste wieder wettmachen. Einige Analysten haben in den vergangenen Wochen ihre Erwartungen an den Goldpreis teils drastisch reduziert. Doch Wells Fargo bleibt auf der Seite der Bullen. Die US-Analysten rechnen damit, dass der Goldpreis auf 2.200 Dollar steigen wird.Die Märkte dürsten nach Liquidität und 2021 wird nicht das Jahr sein, in dem dieser Durst nachlässt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...