Thyssenkrupp bereitet Schließung von Grobblech-Werk vor - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp leitet die Schließung seines Grobblech-Werks in Duisburg-Hüttenheim ein. "In den letzten Monaten konnte trotz intensiver Suche kein Käufer gefunden werden, der den Geschäftsbereich fortführen würde", zitiert die Westdeutsche Allgemeine Zeitung aus einem Brief des Stahlvorstandes an die Mitarbeiter. "Nach der Absage der Saarstahl AG für eine Übernahme des Geschäftsbereichs Grobblech werden wir damit beginnen, die Stillsetzung des Werks bis spätestens zum 30. September 2021 einzuleiten."

Der Schritt hatte sich vor einem Monat schon angedeutet. Das Grobblechwerk steht seit Februar auf der Verkaufsliste. Vor Kündigungen sind die rund 800 Mitarbeitern durch den "Zukunftspakt Stahl 20-30" geschützt. Der Tarifvertrag sieht vor, dass den Beschäftigen Arbeitsplätze an anderer Stelle im Stahlbereich oder Abfindungsregelungen angeboten werden.

December 14, 2020

