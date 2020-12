Toyota will angeblich schon im kommenden Jahr den Prototyp eines Elektroautos mit Feststoff-Akku vorstellen. Es soll eine Reichweite von 500 Kilometern bei einer Ladezeit des Akkus von nur zehn Minuten bieten. Der Verkaufsstart dürfte in den "frühen 2020-er Jahren" geplant sein. Das berichtet das japanische Wirtschaftsblatt Nikkei. In dem Bericht heißt es unter anderem, dass die von Toyota entwickelten ...

