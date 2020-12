DJ Präklinische Studie zu Psilocybin: Havn Life Sciences verschafft sich First-Mover-Advantage

DGAP-Media / 2020-12-14 / 15:40 Präklinische Studie zu Psilocybin: Havn Life Sciences verschafft sich _First-Mover-Advantage_ _Das Biotechnologieunternehmen Havn Life Sciences wird eine der ersten präklinischen Studien zu Psilocybin und dem menschlichen Immunsystem durchführen. Dieser Schritt ist erforderlich, um bei der Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag für eine klinische Phase-1-Studie am Menschen einzureichen._ *Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)* ist ein kanadisches Biotechnologie-Unternehmen, das mithilfe der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Verbindungen die Therapiemöglichkeiten für Menschen mit psychischen Erkrankungen erweitert und darüber hinaus natürliche Gesundheitsprodukte (Nutrazeutika) für die Leistungssteigerung und das allgemeine Wohlbefinden entwickelt. *Die Disruption auf dem Pharmamarkt kann beginnen.* Gerade erst wurde bekannt, dass Havn Life Sciences eine erste präklinische Studie auf den Weg gebracht hat, um die Auswirkungen von Psilocybin auf das menschliche Immunsystem zu untersuchen und zu explorieren. In Zusammenarbeit mit Dr. Geoffrey Bove und Dr. David Mokler wird die wissenschaftliche Abteilung des Unternehmens (Havn Research) eine Studie durchführen, um festzustellen, ob eine Einzeldosis Psilocybin-Extrakt die Entzündungsreaktion des Körpers beeinflussen und das menschliche Immunsystem regulieren kann. Im ersten Quartal des neuen Jahres wird Havn Life Sciences diese präklinische Studie starten. Es ist der erste Schritt, der erforderlich ist, um einen Antrag für die Entwicklung von Psilocybin-Abgabemethoden bei der FDA zu stellen, um entzündliche und immunologische Erkrankungen wie etwa Arthritis behandeln zu können. Vic Neufeld, Executive Chairman von Havn Life, erklärte: "Wir freuen uns außerordentlich über das Potenzial, die Wirkstoffentdeckung und den Zugang der Patienten zu Psilocybin basierten Verbindungen zu beschleunigen. Nach Abschluss dieser ersten Phase hat das Havn Life-Team den ersten Schritt auf dem Weg zur Marktzulassung neuer Arzneimittel unternommen. Wir beabsichtigen, die Einreichung eines FDA-Antrags für Abgabemethoden auf Psilocybin-Basis fortzusetzen, der letztendlich zur Entdeckung neuer Arzneimittel führen kann. Bisher wurden nur minimale Untersuchungen zu Psilocybin und seinen Auswirkungen auf die Immunität des Menschen durchgeführt, ein Bereich, der immer wichtiger geworden ist." Obwohl die möglichen Auswirkungen von Psilocybin auf Entzündungen im menschlichen Körper bereits in Forschungskreisen diskutiert werden, wurden die Auswirkungen von Psilocybin auf das Immunsystem bisher noch nicht untersucht. Die nun von Havn Life Sciences durchgeführte präklinische Studie wird eine der ersten Studien auf diesem Gebiet sein. Das Biotechnologie-Unternehmen erhofft sich dadurch eine fundierte Exploration der Auswirkungen von Psilocybin auf das menschliche Immunsystem darlegen zu können und die Unterschiede in der Wirkung von Psilocybin auf das Immunsystem zwischen den Geschlechtern vergleichen zu können. _"Dies ist eine aufregende neue Anwendung für Psilocybin, die noch nicht erforscht wurde. Die Arbeit ist wichtig, um das Sicherheitsprofil von Psilocybin zu verstehen und Medikamente zur Unterstützung der menschlichen Gesundheit zu entwickeln",_ sagt Susan Chapelle, Executive Vice President, und fügt hinzu: _"Die Ergebnisse können zu bedeutenden Entdeckungen bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen führen, die einen tiefgreifenden negativen Einfluss auf so viele haben, wie Schmerzen, Neuropathie und Arthritis."_ *Die geplante Studie wird ein Meilenstein für die transformative Therapie.* Die Havn Life-Studie wird in den USA im biomedizinischen Zentrum von Dr. Bove in Maine durchgeführt. Die hauptverantwortlichen Wissenschaftler sind Dr. Geoffrey Bove, Dr. David Mokler und Susan Chapelle, EVP für Forschung und Entwicklung bei Havn Life, die jeweils über umfangreiche klinische Erfahrung in den Bereichen Wundheilung, Schmerzrezeptoren, psychedelische und pharmakologische Forschung verfügen. So veröffentlichten die Wissenschaftler bereits 2017 ein gemeinsames Forschungspapier zu postoperativen Adhäsionen. Diese Studienergebnisse bildeten die Grundlage für weitere Forschungen zu mechanischen und pharmakologischen Ansätzen für postoperative Erkrankungen. Dr. Mokler ist Berater für Havn Life und hat einen doppelten Doktortitel in Pharmakologie / Toxikologie und Neurowissenschaften von der Michigan State University. Seine vom _National Institute of Mental Health_ finanzierte Forschung konzentriert sich auf das limbische System (Emotion / Verhalten) des Gehirns und die Rolle von Serotonin. Susan Chapelle, eMBA ist eine Expertin für Wundheilung und hat 6 Publikationen in Fachzeitschriften mitverfasst. Sie ist eine bekannte internationale Hauptrednerin und Branchenexpertin für Forschung, naturwissenschaftliche Bildung, Stadtumbau, Cannabis- und Psychedelikpolitik sowie Technologieintegration. Dr. Bove ist Neurobiologe und Chiropraktiker, der Schmerzmechanismen erforscht, insbesondere im Zusammenhang mit körperlicher Diagnose und manuellen Therapien. Er wird seit 30 Jahren unabhängig von den National Institutes of Health und anderen Institutionen finanziert. Dr. Bove war zuvor an Fakultät der Harvard Medical School und forscht in seinem privaten Labor Bove Consulting. *Vertrauen und Akzeptanz in die Nutrazeutikabranche steigen - hier entsteht gerade ein Milliardenmarkt.* Ein weiterer First-Mover-Advantage ist die Tatsache, dass Havn Life Sciences den Markt für seine Produkte nicht mehr vorbereiten muss, was meist sehr zeitintensiv und teuer ist. Die disruptive Idee von Havn Life ist nicht einfach nur eine Weiterentwicklung eines Produktes, es ist eine komplette Neuentwicklung mit ganz neuen Ansätzen für Forschung und Therapie. Die letzten Wochen haben nun unmissverständlich gezeigt, dass die Ambitionen des Unternehmens gerechtfertigt sind. Und das Havn Life-Team arbeitet weiterhin sorgfältig daran, die Meilensteine zu erreichen, um das volle Potenzial der Nutrazeutikabranche auszuschöpfen und den Shareholder-Value für seine Aktionäre zu erhöhen. Für die Nutrazeutika- und Pharmaindustrie bedeuten die Produktentwicklung und Markterschließung von Havn Life Sciences neue, wichtige Erfahrungswerte und vor allem ungeahnte Möglichkeiten. Dies schlägt sich meistens in einer höheren Rendite nieder. *Bereits am Freitag konnte Havn Life Sciences eine Trendumkehr verzeichnen. Kommt jetzt noch eine Jahresend-Rallye?* Bereits am Freitag, den 11.12., verzeichnete die Aktie von Havn Life Sciences eine Trendumkehr und legte knapp oberhalb des wichtigen Supports um 0,50 Euro eine starke Performance aufs Parkett. Das ist ein Ausbruchssignal und könnte für einen weiteren Aufwärtstrend über den Jahreswechsel hinaus sprechen. Das Momentum der Havn Life Sciences Aktie bestätigen die Signifikanz dieser Situation. Fundamental ist der positive News-Flow der vergangenen Wochen ohnehin: Das Unternehmen hat kürzlich die freiwillige Hinterlegung von 6.300.000 Aktien bekannt gegeben. Eine solche Maßnahme bestätigt in der Regel das grundlegende Vertrauen und das beispiellose Engagement der bisherigen Großaktionäre. Zudem ist das Unternehmen als stimmberechtigtes Mitglied der im Vereinigten Königreich ansässigen Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG) beigetreten, dessen Forschungsdirektor, David King, gleichzeitig in den Beirat von Havn Life berufen wurde. In Deutschland unterstützt das BioTech-Unternehmen etwa die MIND Foundation aus Mannheim und hat kürzlich die Markteinführung einer Reihe von natürlicher Gesundheitsprodukte angekündigt. Mit dem Life-Science-Unternehmen "Revive Therapeutics" wurde überdies eine Vereinbarung zur Lieferung von psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Forschung und Entwicklung getroffen. Zukünftig wird das Biotechnologieunternehmen auch in klinischen Studien zu PTBS mit dem "Heroic Hearts Project" zusammenarbeiten. *Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das

