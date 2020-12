DJ Präklinische Studie zu Psilocybin: Havn Life Sciences verschafft sich First-Mover-Advantage

DGAP-Media / 2020-12-14 / 15:40 Präklinische Studie zu Psilocybin: Havn Life Sciences verschafft sich _First-Mover-Advantage_ _Das Biotechnologieunternehmen Havn Life Sciences wird eine der ersten präklinischen Studien zu Psilocybin und dem menschlichen Immunsystem durchführen. Dieser Schritt ist erforderlich, um bei der Food and Drug Administration (FDA) einen Antrag für eine klinische Phase-1-Studie am Menschen einzureichen._ *Havn Life Sciences Inc. (ISIN: CA4196211078; WKN: A2QCQ0)* ist ein kanadisches Biotechnologie-Unternehmen, das mithilfe der standardisierten Extraktion von psychoaktiven Verbindungen die Therapiemöglichkeiten für Menschen mit psychischen Erkrankungen erweitert und darüber hinaus natürliche Gesundheitsprodukte (Nutrazeutika) für die Leistungssteigerung und das allgemeine Wohlbefinden entwickelt. *Die Disruption auf dem Pharmamarkt kann beginnen.* Gerade erst wurde bekannt, dass Havn Life Sciences eine erste präklinische Studie auf den Weg gebracht hat, um die Auswirkungen von Psilocybin auf das menschliche Immunsystem zu untersuchen und zu explorieren. In Zusammenarbeit mit Dr. Geoffrey Bove und Dr. David Mokler wird die wissenschaftliche Abteilung des Unternehmens (Havn Research) eine Studie durchführen, um festzustellen, ob eine Einzeldosis Psilocybin-Extrakt die Entzündungsreaktion des Körpers beeinflussen und das menschliche Immunsystem regulieren kann. Im ersten Quartal des neuen Jahres wird Havn Life Sciences diese präklinische Studie starten. Es ist der erste Schritt, der erforderlich ist, um einen Antrag für die Entwicklung von Psilocybin-Abgabemethoden bei der FDA zu stellen, um entzündliche und immunologische Erkrankungen wie etwa Arthritis behandeln zu können. Vic Neufeld, Executive Chairman von Havn Life, erklärte: "Wir freuen uns außerordentlich über das Potenzial, die Wirkstoffentdeckung und den Zugang der Patienten zu Psilocybin basierten Verbindungen zu beschleunigen. Nach Abschluss dieser ersten Phase hat das Havn Life-Team den ersten Schritt auf dem Weg zur Marktzulassung neuer Arzneimittel unternommen. Wir beabsichtigen, die Einreichung eines FDA-Antrags für Abgabemethoden auf Psilocybin-Basis fortzusetzen, der letztendlich zur Entdeckung neuer Arzneimittel führen kann. Bisher wurden nur minimale Untersuchungen zu Psilocybin und seinen Auswirkungen auf die Immunität des Menschen durchgeführt, ein Bereich, der immer wichtiger geworden ist." Obwohl die möglichen Auswirkungen von Psilocybin auf Entzündungen im menschlichen Körper bereits in Forschungskreisen diskutiert werden, wurden die Auswirkungen von Psilocybin auf das Immunsystem bisher noch nicht untersucht. Die nun von Havn Life Sciences durchgeführte präklinische Studie wird eine der ersten Studien auf diesem Gebiet sein. Das Biotechnologie-Unternehmen erhofft sich dadurch eine fundierte Exploration der Auswirkungen von Psilocybin auf das menschliche Immunsystem darlegen zu können und die Unterschiede in der Wirkung von Psilocybin auf das Immunsystem zwischen den Geschlechtern vergleichen zu können. _"Dies ist eine aufregende neue Anwendung für Psilocybin, die noch nicht erforscht wurde. Die Arbeit ist wichtig, um das Sicherheitsprofil von Psilocybin zu verstehen und Medikamente zur Unterstützung der menschlichen Gesundheit zu entwickeln",_ sagt Susan Chapelle, Executive Vice President, und fügt hinzu: _"Die Ergebnisse können zu bedeutenden Entdeckungen bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen führen, die einen tiefgreifenden negativen Einfluss auf so viele haben, wie Schmerzen, Neuropathie und Arthritis."_ *Die geplante Studie wird ein Meilenstein für die transformative Therapie.* Die Havn Life-Studie wird in den USA im biomedizinischen Zentrum von Dr. Bove in Maine durchgeführt. Die hauptverantwortlichen Wissenschaftler sind Dr. Geoffrey Bove, Dr. David Mokler und Susan Chapelle, EVP für Forschung und Entwicklung bei Havn Life, die jeweils über umfangreiche klinische Erfahrung in den Bereichen Wundheilung, Schmerzrezeptoren, psychedelische und pharmakologische Forschung verfügen. So veröffentlichten die Wissenschaftler bereits 2017 ein gemeinsames Forschungspapier zu postoperativen Adhäsionen. Diese Studienergebnisse bildeten die Grundlage für weitere Forschungen zu mechanischen und pharmakologischen Ansätzen für postoperative Erkrankungen. Dr. Mokler ist Berater für Havn Life und hat einen doppelten Doktortitel in Pharmakologie / Toxikologie und Neurowissenschaften von der Michigan State University. Seine vom _National Institute of Mental Health_ finanzierte Forschung konzentriert sich auf das limbische System (Emotion / Verhalten) des Gehirns und die Rolle von Serotonin. Susan Chapelle, eMBA ist eine Expertin für Wundheilung und hat 6 Publikationen in Fachzeitschriften mitverfasst. Sie ist eine bekannte internationale Hauptrednerin und Branchenexpertin für Forschung, naturwissenschaftliche Bildung, Stadtumbau, Cannabis- und Psychedelikpolitik sowie Technologieintegration. Dr. Bove ist Neurobiologe und Chiropraktiker, der Schmerzmechanismen erforscht, insbesondere im Zusammenhang mit körperlicher Diagnose und manuellen Therapien. Er wird seit 30 Jahren unabhängig von den National Institutes of Health und anderen Institutionen finanziert. Dr. Bove war zuvor an Fakultät der Harvard Medical School und forscht in seinem privaten Labor Bove Consulting. *Vertrauen und Akzeptanz in die Nutrazeutikabranche steigen - hier entsteht gerade ein Milliardenmarkt.* Ein weiterer First-Mover-Advantage ist die Tatsache, dass Havn Life Sciences den Markt für seine Produkte nicht mehr vorbereiten muss, was meist sehr zeitintensiv und teuer ist. Die disruptive Idee von Havn Life ist nicht einfach nur eine Weiterentwicklung eines Produktes, es ist eine komplette Neuentwicklung mit ganz neuen Ansätzen für Forschung und Therapie. Die letzten Wochen haben nun unmissverständlich gezeigt, dass die Ambitionen des Unternehmens gerechtfertigt sind. Und das Havn Life-Team arbeitet weiterhin sorgfältig daran, die Meilensteine zu erreichen, um das volle Potenzial der Nutrazeutikabranche auszuschöpfen und den Shareholder-Value für seine Aktionäre zu erhöhen. Für die Nutrazeutika- und Pharmaindustrie bedeuten die Produktentwicklung und Markterschließung von Havn Life Sciences neue, wichtige Erfahrungswerte und vor allem ungeahnte Möglichkeiten. Dies schlägt sich meistens in einer höheren Rendite nieder. *Bereits am Freitag konnte Havn Life Sciences eine Trendumkehr verzeichnen. Kommt jetzt noch eine Jahresend-Rallye?* Bereits am Freitag, den 11.12., verzeichnete die Aktie von Havn Life Sciences eine Trendumkehr und legte knapp oberhalb des wichtigen Supports um 0,50 Euro eine starke Performance aufs Parkett. Das ist ein Ausbruchssignal und könnte für einen weiteren Aufwärtstrend über den Jahreswechsel hinaus sprechen. Das Momentum der Havn Life Sciences Aktie bestätigen die Signifikanz dieser Situation. Fundamental ist der positive News-Flow der vergangenen Wochen ohnehin: Das Unternehmen hat kürzlich die freiwillige Hinterlegung von 6.300.000 Aktien bekannt gegeben. Eine solche Maßnahme bestätigt in der Regel das grundlegende Vertrauen und das beispiellose Engagement der bisherigen Großaktionäre. Zudem ist das Unternehmen als stimmberechtigtes Mitglied der im Vereinigten Königreich ansässigen Conservative Drug Policy Reform Group (CDPRG) beigetreten, dessen Forschungsdirektor, David King, gleichzeitig in den Beirat von Havn Life berufen wurde. In Deutschland unterstützt das BioTech-Unternehmen etwa die MIND Foundation aus Mannheim und hat kürzlich die Markteinführung einer Reihe von natürlicher Gesundheitsprodukte angekündigt. Mit dem Life-Science-Unternehmen "Revive Therapeutics" wurde überdies eine Vereinbarung zur Lieferung von psychedelischen Wirkstoffen für den Einsatz in Forschung und Entwicklung getroffen. Zukünftig wird das Biotechnologieunternehmen auch in klinischen Studien zu PTBS mit dem "Heroic Hearts Project" zusammenarbeiten. *Empfehlung* Das wissen Sie längst: Das Timing ist beim Aktienkauf das Nonplusultra. Hier sind durchdachte, mitunter spekulative, aber vor allem schnelle Reaktionen gefragt. Einmal mehr wird es sich bewahrheiten, dass alle Aktivitäten an der Börse vom richtigen Zeitpunkt abhängen und natürlich vom richtigen Unternehmen. Und da hat Havn Life Sciences gerade die Nase vorn, kann das Unternehmen seinen Anlegern doch einen überproportionalen Renditehebel bieten, der aktuell seinesgleichen sucht. Die Uhr tickt also bereits, denn mit seinem Bestreben nach einer Standardisierung und Klassifikation von Psilocybin wird Havn Life Sciences die Branche revolutionieren. Deshalb sollte man schnell zugreifen, um von Anfang an vom möglichen, fulminanten Wachstum der Aktien zu profitieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Chancen noch erstklassig, eine hohe Rendite zu erwirtschaften. Den Durchbruch in der Wissenschaft im Gepäck, wird Havn Life Sciences eine Mikrodosierung des Wirkstoffes Psilocybin für Forschung und Therapie entwickeln und so zum Vorreiter der Psilocybin BioScience-Branche werden. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist Havn Life Sciences wohl nicht mehr zu nehmen. Hinzu kommt die Tatsache, dass das Unternehmen einen Top-Manager für sich gewinnen konnte: Vic Neufeld, ehemaliger CEO von Aphria, kann langjährige Erfahrungen in der Branche vorweisen und hat es sich zur Aufgabe gemacht das

Unternehmen zu einem wahren Bio-Science-Player zu entwickeln. Vic Neufeld führte Aphria zu einem der weltweit führenden Cannabisproduzenten und sorgte gleichzeitig für eine historische Performance der Aktien. Diese Tatsache lässt Anleger und Investoren natürlich hellhörig werden: Blickt man allein auf die Kurshistorie der Aphria Aktie, so stellt man relativ schnell fest, dass in der Spitze die Aktien von Aphria relativ schnell um mehr als +1000% an Gewinn für Anleger generiert haben. *Hier sollte man also nicht länger zögern, denn alle Parameter des BioScience Unternehmens sprechen für sich und bieten Anlegern ideale Einstiegsgelegenheiten, um auf höchste Renditen zu spekulieren.* *Über Havn Life Sciences* Havn Life ist ein kanadisches Biotech-Gesundheitsunternehmen mit dem Ziel, einen neuen Markt für die standardisierte, qualitätskontrollierte Extraktion psychoaktiver Verbindungen aus Pflanzen und Pilzen sowie die Entwicklung natürlicher Gesundheitsprodukte aus neuartigen Verbindungen für Forschung und Therapie zu erschließen. Das Unternehmen verfügt über eine eigene Forschungseinrichtung (Havn Labs) auf dem Süd Campus der University of British Columbia (UBC). Das Team aus renommierten Wissenschaftlern kann umfassende Erfahrungen aus der Chemie- und Formulierungsentwicklung vorweisen und standardisiert nun die Extraktion von psychedelischen Verbindungen, um die Entwicklung innovativer Therapien für die menschliche Gesundheit zu unterstützen. Diese Vorreiterrolle auf dem Gebiet der psychedelischen Medizin und der transformativen Therapie ist "Havn Life Sciences" wahrscheinlich nicht mehr zu nehmen: Mikrodosierungstherapien werden bei der Behandlung von psychischen Störungen (zum Beispiel bei Depressionen und Angststörungen) unter Verwendung von Psychedelika angewandt. In Zusammenarbeit mit der "Veterans Friendly Campus Initiative" entwickelt Havn Health bereits innovative Ideen und Formulierungen für klinische Studien, um die Heilung von posttraumatischen Belastungsstörungen (PTBS) und anderen traumabedingten Störungen beim Militär zu unterstützen. Mit einem umfangreichen Team von Experten mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich innoviert und formuliert Havn Life Sciences eine neue Generation von Medikamenten. Anleger Empfehlung.de Disclaimer: Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Anleger-Empfehlung auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Analysen und Markteinschätzungen von Anleger-Empfehlung enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Alle in dem vorliegenden Report zu Havn Life Sciences Inc. geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Risiken durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Autors unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Aussagen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen von Anleger-Empfehlung verlassen und nur auf Grund der Lektüre des Reports Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Anleger-Empfehlung ist kein registrierter oder anerkannter Finanzberater. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider, die durch Artikel 5 des Grundgesetzes gedeckt ist und dürfen keineswegs als Anlageberatung gedeutet werden. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Bevor in Wertschriften oder sonstige Anlagemöglichkeiten investiert wird, sollte jeder einen professionellen Anlageberater konsultieren und erfragen, ob ein derartiges Investment Sinn macht oder ob die Risiken zu groß sind. Anleger-Empfehlung übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Verlässlichkeit der Informationen und Inhalte, die sich in diesem Report oder auf unserer Webseite befinden, von Anleger-Empfehlungenverbreitet werden oder durch Hyperlinks von Anleger-Empfehlung aus erreicht werden können (nachfolgend Service genannt). Der Leser versichert hiermit, dass dieser sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und Anleger-Empfehlung keine Haftung übernimmt. Anleger-Empfehlung behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche auf Anleger-Empfehlung bereitgestellt werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Anleger-Empfehlung schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann Anleger-Empfehlung nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Der Service von Anleger-Empfehlung darf keinesfalls als persönliche oder auch allgemeine Beratung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der bei Anleger-Empfehlung abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Die von Anleger-Empfehlung zugesandten Informationen oder anderweitig damit im Zusammenhang stehende Informationen begründen somit keinerlei Haftungsobligo. Ausdrücklich weisen wir darauf hin, dass es sich bei den veröffentlichten Beiträgen um keine Finanzanalysen nach deutschem Kapitalmarktrecht, sondern um journalistische und werbliche Beiträge handelt. Offenlegung der Interessen: Die auf den Webseiten von Anleger-Empfehlung veröffentlichten Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen erfüllen grundsätzlich werbliche Zwecke und werden von den jeweiligen Unternehmen oder sogenannten third parties bezahlt. Aus diesem Grund muss allerdings die Unabhängigkeit der Analysen in Zweifel gezogen werden. Diese sind per definitionem nur Informationen. Dies gilt auch für die vorliegende Studie zu Havn Life Sciences Inc.. Die Erstellung und Verbreitung des Berichts wurde vom Unternehmen bzw. von dem Unternehmen nahestehenden Kreisen in Auftrag gegeben und entgeltlich entlohnt. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Anleger-Empfehlung und/oder mit ihr verbundene Unternehmen haben mit der gegenständlichen Gesellschaft (Havn Life Sciences Inc.) bzw. mit deren Aktionären eine kostenpflichtige Vereinbarung zur Erstellung der redaktionellen Besprechung getroffen. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenskonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen hiermit darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Anleger-Empfehlung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung Anteile an Wertpapieren/ Aktienbeständen in Havn Life Sciences Inc., welche im Rahmen der jeweiligen Publikation besprochen werden, halten. Es besteht die Absicht, in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung diese Wertpapiere zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu

