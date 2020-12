DJ Enel baut fünf neue Ökonstrom-Anlagen in Brasilien

Von Joshua Kirby

MAILAND (Dow Jones)--Der italienische Energieversorger Enel investiert in das Geschäft mit erneuerbaren Energien in Brasilien. Wie der Konzern mitteilte, wird die Tochter Enel Green Power Brasil Participacoes fünf neue Erzeugungsanlagen in dem Land mit einer Gesamtkapazität von 1,3 Gigawatt errichten. Das Investitionsvolumen für vier Windparks und ein Solarkraftwerk beträgt rund 5,6 Milliarden Real, umgerechnet rund 912 Millionen Euro.

December 14, 2020 09:42 ET (14:42 GMT)

