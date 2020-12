Auch der Verband österreichischer Kraftfahrzeugbetriebe (VÖK) in der Wirtschaftskammer hat sich am Montag in die lange Liste der Kritiker einer neuerlichen Erhöhung der Normverbrauchsabgabe (NoVA) eingereiht. Er leistet Kritik an der "Nacht-und-Nebel-Aktion" der türkis-grünen Bundesregierung und spricht von einem "Nackenschlag" ohne ökologischen Lenkungseffekt. So lasse sich die Zielgruppe großer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...