... gewissermaßen abgesegnet: Analysten von JPMorgan kommentierten positiv, dass Versicherer MassMutual 100 Mio. $ in Bitcoin getauscht hat. Nicht nur flexible Family-Offices, sondern nun auch ein relativ starrer Versicherer würde sich bei Kryptowährungen engagieren, ein möglicher neuer Trend.



Während MassMutual offenbar eine relativ zum Gesamtvermögen angemessene Summe investiert hat, gilt das eher nicht für den Softwarespezialisten MicroStrategy. Dessen Bitcoin-Investment ist in Relation sehr viel größer und aus Sicht weiterer Analysten sogar unangemessen hoch.



Der Bitcoin-Kurs wurde durch den MassMutual-Deal gestützt und befindet sich wieder oberhalb von 19.000 Dollar.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



