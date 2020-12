EMX Royalty (3,86 CAD, 2,47 Euro; CA36873J1075) streckt die Fühler nach südamerikanischen Projekten aus. Die Kanadier haben Aktien von Daura Capital Corp. erworben. Damit verbunden ist eine Investition von EMX in Goldprojekte in Peru.

Goldchancen in Peru genutzt

In den Kauf von 1,2 Mio. Stammaktien (damit 17,01 Prozent der ausstehenden Aktien) von Daura Capital hat EMX Royalty insgesamt 180.000 CAD investiert. Daura Capital ist ein Kapitalpoolunternehmen und hat Vereinbarungen mit Estrella Gold getroffen, um das Goldunternehmen zu übernehmen. Estrella besitzt Mineralprojekte in der Ancash-Region in Nord-Zentral-Peru.

Das Engagement von Estrella in Peru

Estrella Gold widmet sich der Entdeckung neuer Goldfunde in Peru. Estrella besitzt 16 Explorationsprojekte, die sich über eine Fläche von 11.200 Hektar erstrecken. Daneben kann Estrella eine Option bezüglich des Antonella-Goldprojektes ausüben. Dabei handelt es sich um eine rund 900 Hektar große Liegenschaft in Nord-Peru.

Die Vereinbarung zwischen Estrella und Daura Capital

Daura Capital hat nun eine Übernahmevereinbarung getroffen mit dem Partner Estrella, die auch eine sogenannte Brückenfinanzierung beinhaltet. Diese sieht so aus, dass Daura eine nicht vermittelte Privatplatzierung durchführt, indem Stammaktien zu einem Preis von 0,15 CAD je Aktie ausgegeben werden. Davon hat sich EMX nun die oben erwähnten 1,2 Mio. Stammaktien gesichert. Mit dem Erlös aus der Brückenfinanzierung zahlt Daura Kosten der Vereinbarung Estrella zu übernehmen und leiht Estrella eine sechsstellige Summe. Damit wird Estrella eine Optionszahlung für die Antonella-Minenkonzession leisten, welche Teil des Projektes von Estrella in Nord-Zentral-Peru ist. Das Darlehen an Estrella wird mit 10 Prozent pro Jahr verzinst werden und am oder vor dem 30. Juni zurückgezahlt werden. Bisher sind die Pläne von Daura und Estrella in Peru langsamer als geplant vorangegangen, da die Regierung in Peru coronabedingte Lockdowns auch im Minenbereich ...

