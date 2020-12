Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US1404751042 Capital Senior Living Corp. 14.12.2020 US1404752032 Capital Senior Living Corp. 15.12.2020 Tausch 15:1

CA92535P1053 Versus Systems Inc. 14.12.2020 CA92535P8082 Versus Systems Inc. 15.12.2020 Tausch 16:1

CA10555B1031 Brattle Street Investment Corp. 14.12.2020 CA79549X1096 Brattle Street Investment Corp. 15.12.2020 Tausch 1:0,73

HU0000170162 CIG Pannonia Life Insurance PLC 14.12.2020 HU0000180112 CIG Pannonia Life Insurance PLC 15.12.2020 Tausch 1:1

