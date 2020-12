Die Aktie von Paypal ist in diesem Jahr hervorragend gelaufen und hat sich dabei mehr als verdoppelt. Alleine am heutige Montag steigt der Kurs um mehr als vier Prozent und erreicht dabei ein neues Rekordhoch. Analyst David Togut von Evercore ISI ist daran wohl nicht ganz unschuldig. In einer aktuellen Studie zum Payment-Sektor hat er Paypal als Branchen-Favoriten für das Jahr 2021 gekürt. Dass er sein "Outperform"-Rating für die Aktie bei der Gelegenheit bestätigt hat, versteht sich quasi von selbst. ...

