Seit Anfang des Monats läuft es für die Xiaomi-Aktie wieder richtig rund. Dem Titel ist ein kräftiger Rebound gelungen und er steht mit 15 Prozent deutlich im Plus. Der vom AKTIONÄR empfohlene Turbo-Call hat sogar schon satte 50 Prozent Gewinn vorzuweisen. Kommt heute das neue Kaufsignal, dürfte die Rallye sogar noch weitergehen.Seit dem Rekordhoch am 1. September bei 2,94 Euro verlor die Xiaomi-Aktie deutlich an Fahrt und bildete dabei eine aufsteigende Keilformation aus. Infolge eines neuen Allzeithochs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...