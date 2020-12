DJ F4 Immobilien GmbH: Haus der Perspektive: F4 Immobilien startet Vermarktung des Bürokomplexes 90 Grad in Haar

DGAP-Media / 2020-12-14 / 17:02 ? Projektentwickler präsentiert neues Markenkonzept für das Objekt ? 6.100 Quadratmeter Gesamtmietfläche für Mittelständler, Start-ups, Kreativbetriebe & Co ? Neue Arbeitswelten durch neue Blickwinkel auf vorhandenes Entwicklungspotenzial München. 90 Grad - Haus der Perspektive: Die F4 Immobilien GmbH präsentiert ein neues Markenkonzept für sein im April 2020 erworbenes Objekt in Haar. Die besondere Form des Gebäudes mit seinen vier Flügeln im rechten Winkel dient nicht nur als Inspiration für den neuen Markennamen, sondern erlaubt ebenso eine flexible Flächeneinteilung sowie eine Multi-Tenant-Vermietung. Mieter können entweder großflächig und zusammenhängend oder geschossübergreifend auf mehr als 6.100 Quadratmetern Gesamtmietfläche denken, diskutieren und arbeiten. Von modernen Team- und Großraumbüros bis hin zu ruhigen Einzelbüros lassen sich die Flächen flexibel aufteilen. "90 Grad bedeutet für uns, um die Ecke zu denken. Wir möchten unseren Mietern die Perspektive eröffnen, ihre individuellen Arbeitsplatzkonzepte zu kreieren. Angesichts neuer Herausforderungen durch Themen wie Corona halten wir es für wichtiger denn je, Orte zu entwickeln, in denen Arbeit neu definiert wird", erklärt Jonas Franz, zuständiger Projektmanager bei der F4 Immobilien GmbH. Das Bürogebäude befindet sich im Münchner Osten, unweit der Stadtgrenze in der Gemeinde Haar. Für den Ankauf hat sich das auf die Revitalisierung von Objekten verschriebene Unternehmen F4 Immobilien vor allem wegen des Entwicklungspotenzials entschieden. Jonas Franz: "Das Haus der Perspektive bietet ideale Bedingungen. Mieter profitieren nicht nur von den flexiblen Flächenideen des Komplexes, sondern auch von der Infrastruktur der Wirtschaftsmetropole München." Das Objekt verfügt über 122 Parkplätze. Hinzu kommen im Rahmen der Revitalisierung weitere E-Ladesäulen und Fahrradstellplätze. Die Autobahn A99 (Ostumgehung) ist etwa 5 Minuten entfernt, zum Flughafen München sind es ca. 35 Minuten Fahrzeit. Die S-Bahn-Station "Haar" S4 (Geltendorf - München - Ebersberg) sowie S6 (Tutzing - München - Zorneding) ist fußläufig zu erreichen. Vor dem Gebäude sowie im direkten Umfeld befindet sich eine Bushaltestelle (Linien 193 und 243). Zu dem neuen Markenkonzept gehört unter anderem auch die neue Objekt-Webseite: www.90gradperspektive.de [1]. *Über F4 Immobilien* Vom Ankauf über die Revitalisierung bis zum Verkauf: Die F4 Immobilien GmbH hat sich zum Ziel gesetzt, bei jeder Immobilie das wahre Potenzial zu heben. Dafür richtet F4 Büro- und Gewerbeimmobilien schon heute so an den zukünftigen Bedürfnissen der Nutzer aus, dass sie eine nachhaltige Rendite erwirtschaftet. F4 will mit ganzheitlich nachhaltigen Projektentwicklungen Orte kreieren, an denen Menschen gern arbeiten. Nachhaltigkeit hat für F4 eine ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Dimension. Um diese Ziele zu erreichen, setzt das Team auf Vertrauen, Transparenz und Agilität. F4 transferiert dafür interdisziplinär Erkenntnisse aus Markenführung und Digitalisierung in die Real-Estate-Branche. Als Geschäftsführer der F4 Immobiliengruppe zeichnet Matthias Wilhelm verantwortlich. Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: F4 Immobilien GmbH Schlagwort(e): Immobilien 2020-12-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 1155067 2020-12-14 1: https://eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=4f2cfb7f511491802ca32a812ffe6743&application_id=1155067&site_id=vwd&application_name=news

December 14, 2020 11:02 ET (16:02 GMT)