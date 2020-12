Zwischen Jänner 2021 und April 2029 kommen von dem Unternehmen 453 Kilometer Feste Fahrbahn im Auftragswert von 260 Mio. Pfund (282 Mio. Euro), wie die PORR am Montag mitteilte. Auftraggeber ist die High Speed Two (HS2) Ltd. Konkret liefert die heimische Baufirma an das Eisenbahngroßprojekt die international bereits vielfach eingesetzte Slab Track Austria Technologie, die sie gemeinsam mit den Österreichischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...