Berlin (ots) - Nach rbb-Recherchen haben die Bezirksämter berlinweit keinen Überblick, wie viele Obdachlose tatsächlich in Heimen untergebracht sind, für die sie die Übernachtung bezahlen und wie seriös die Betreiber sind.Auch wissen Bezirksämter oft nicht, welche Heime heute noch eine Genehmigung zur Unterbringen von Obdachlosen besitzen. Eigentlich sollte dem Missbrauch in diesen Heimen mit dem Projekt GSTU - Gesamtstädtische Unterbringung längst der Riegel vorgeschoben werden.Vor Ende 2021 gibt es jedoch keinen Zugriff berlinweit, so der Stadtrat Detlef Wagner.Für den Sozialstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) ist das zu spät. Er kann nicht auf das GSTU warten, sagt er dem rbb. "Wir haben bei den Betreibern alles dabei, von den Seriösen, den Glücksrittern bis hin zur Organisierten Kriminalität. Wir können uns den Zustand nicht leisten, denn es geht um viel Steuergeld."Mehr dazu heute Abend in der rbb-Abendschau um 19.30 Uhr